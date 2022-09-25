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У Туреччині заявили, що спільно з ООН знайшли "варіант виходу" російських добрив на світові ринки

Добрива й продовольство не підпадають під санкції, хоча Росія скаржиться, що їй заважають обмежувальні заходи. 

У Туреччині заявили, що спільно з ООН знайшли "варіант виходу" російських добрив на світові ринки
Добрива (ілюстративне фото)
Фото: prom.ua

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара спільно з ООН знайшла варіант виходу російських добрив на світові ринки.

Про це повідомляє Deutsche Welle.  За словами міністра, робота щодо експорту добрив із Росії триває.

Нагадаємо, що експорт російських добрив – одна з домовленостей так званого зернового коридору. В липні Україна і Туреччина за посередництва ООН домовились про розблокування експорту українського зерна з трьох портів. Дзеркальну угоду уклала Росія.

Росії пообіцяли експорт її добрив. Російське продовольство та добрива не підпадають під санкції, але Москва стверджує, що обмежувальні заходи нібито заважають їй вивозити цю продукцію, пише Радіо Свобода. США у відповідь на ці скарги зазначили, що не бачать жодних перешкоджань здатності Росії відправляти продовольство на ринок, а добриво все ще надходить на ринки з тією ж швидкістю, що й завжди. 

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