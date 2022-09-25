У Канаді через шторм Фіона кілька будинків змило в море

Загалом через негоду втрачено близько 20 будівель.

До узбережжя Канади дійшов шторм Фіона, який до цього вирував у Перто-Ріко і Домініканській Республіці. Одна людина зникла безвісти після того, як потрапила у воду в Ньюфаундленді, пише BBC.

Декілька будинків змило у море, обірвані лінії електропередач. Статус "Фіони" у пʼятницю знизили з урагану до тропічного шторму. Втім природнє явище все ще досить потужне, особливо для Канади, в якій подібне рідко трапляється.

Поліція заявила, що шторм був небаченим.

Пʼять провінцій частково зазнали злив і сильного вітру до 160 км на годину, повенів та знеструмлення сотень тисяч людей.

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що в Новій Шотландії для допомоги залучать військових. Він вирішив приділити увагу ліквідації наслідків шторму, тож не поїде на похорон японського колишнього премʼєра Сіндзо Абе.

Попередження про тропічний шторм оголошено в атлантичних провінціях Нова Шотландія, Острів Принца Едуарда, Ньюфаундленд і Нью-Брансвік, а також у деяких районах Квебеку.

У Порт-о-Басках, з населенням 4067 осіб на південно-західному краю Ньюфаундленду, через інтенсивну повінь деякі будинки та офісні будівлі змило морем, повідомив CBC місцевий журналіст Рене Рой. У районі оголошено надзвичайний стан.

"Це, безперечно, найжахливіша річ, яку я коли-небудь бачив у своєму житті", – сказав містер Рой.

Чимало будинків перетворились на уламки в морі, змило навіть багатоквартирну будову. Щонайменше 20 будинків втрачені.

Енергетичні компанії попередили, що для відновлення електроенергії можуть знадобитися декілька днів, оскільки швидкість вітру залишається надто високою, щоб розпочати роботи на зруйнованих лініях електропередач.

Нагадаємо, Фіона вирує вже більше тижня. Пуерто-Ріко через негоду був повністю знеструмлений, загинули вісім людей.