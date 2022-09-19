У центрі Мелітополя пролунав вибух, - Федоров (оновлено)
У центрі Мелітополя пролунав вибух, - Федоров (оновлено)
Хто проти ПЦУ? СБУ та РПЦ! Разом
Хто проти ПЦУ? СБУ та РПЦ! Разом
Росіянка просить окупанта привезти їй "трофеї" з убитих українців, - перехоплена розмова
Росіянка просить окупанта привезти їй "трофеї" з убитих українців, - перехоплена розмова
Росія переміщує з-під Санкт-Петербурга велику кількість зенітних ракет у бік України, - ЗМІ
Росія переміщує з-під Санкт-Петербурга велику кількість зенітних ракет у бік України, - ЗМІ
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
У тимчасово окупованому Херсоні серед окупантів дуже багато осіб нетипово низького зросту, - Хлань
У тимчасово окупованому Херсоні серед окупантів дуже багато осіб нетипово низького зросту, - Хлань
Заступника начальника Управління СБУ у Київській області відсторонили через втручання в процес переходу громад від УПЦ до ПЦУ
Заступника начальника Управління СБУ у Київській області відсторонили через втручання в процес переходу громад від УПЦ до ПЦУ
ЗСУ форсували річку Оскіл, контролюють лівий берег, - СтратКом
ЗСУ форсували річку Оскіл, контролюють лівий берег, - СтратКом
ГоловнаСвіт

Весь Пуерто-Ріко лишився без електроенергії через ураган

На відновлення постачання може піти декілька днів. 

Весь Пуерто-Ріко лишився без електроенергії через ураган
Фото: скрін відео, Nina Turner Twitter

Весь Пуерто-Ріко залишився без електроенергії через ураган Фіона, який вирував у неділю. Негода принесла потужні вітри та раптові повені.

Згідно з сайтом Power Outage.us, який відслідковує порушення в електропостачанні, вчора всі 3,2 млн мешканців острова лишилися без світла. Цю інформацію підтвердив і губернатор острова Педро Пʼєрлуїсі, пише Washigton Post. 

Для відновлення постачання може знадобитися декілька днів. 

Національний центр спостереження за ураганами попередив, що і Пуерто-Ріко, і Домініканська Республіка мають бути готовими до "катастрофічних повеней". 

За даними метеоролога Емануеля Родрігеса, щонайменше 10 річок вийшли з берегів. Людям порадили триматись подалі від рік, струмків і зон затоплень. Національне управління океанічних і атмосферних досліжень отримало численні повідомлення про незначні пошкодження на острові. 

Президент США Джо Байден схвалив оголошення надзвичайного стану в Пуерто-Ріко, що вивільняє виділення федеральних ресурсів на ліквідацію наслідків урагану. 

Пуерто-Ріко – острів, що перебуває під юрисдикцією США. Він має довгу історію криз електромереж. У 2017 ураган Марія лишив острів без світла на декілька місяців. Він негоди тоді загинули понад 60 людей. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також