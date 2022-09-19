Весь Пуерто-Ріко лишився без електроенергії через ураган

На відновлення постачання може піти декілька днів.

Весь Пуерто-Ріко залишився без електроенергії через ураган Фіона, який вирував у неділю. Негода принесла потужні вітри та раптові повені.

Згідно з сайтом Power Outage.us, який відслідковує порушення в електропостачанні, вчора всі 3,2 млн мешканців острова лишилися без світла. Цю інформацію підтвердив і губернатор острова Педро Пʼєрлуїсі, пише Washigton Post.

Для відновлення постачання може знадобитися декілька днів.

Національний центр спостереження за ураганами попередив, що і Пуерто-Ріко, і Домініканська Республіка мають бути готовими до "катастрофічних повеней".

Video captures the moment surging floodwaters washed away a bridge in Puerto Rico due to Hurricane Fiona on Sunday. The National Hurricane Center warned of "catastrophic flooding" and a "potential local maximum" of 30 inches of rainfall on the island. https://t.co/mwXaXh6RB5 pic.twitter.com/00YI0Po0m9 — CBS News (@CBSNews) September 19, 2022

WATCH: Bridge washed away as hurricane Fiona makes landfall in Puerto Rico pic.twitter.com/1GALY42xqk — BNO News (@BNONews) September 18, 2022

За даними метеоролога Емануеля Родрігеса, щонайменше 10 річок вийшли з берегів. Людям порадили триматись подалі від рік, струмків і зон затоплень. Національне управління океанічних і атмосферних досліжень отримало численні повідомлення про незначні пошкодження на острові.

Президент США Джо Байден схвалив оголошення надзвичайного стану в Пуерто-Ріко, що вивільняє виділення федеральних ресурсів на ліквідацію наслідків урагану.

Пуерто-Ріко – острів, що перебуває під юрисдикцією США. Він має довгу історію криз електромереж. У 2017 ураган Марія лишив острів без світла на декілька місяців. Він негоди тоді загинули понад 60 людей.