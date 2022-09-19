Байден пообіцяв захищати Тайвань військовим шляхом у разі нападу Китаю

Глава Білого дому уже робив подібні заяви на початку поточного року.

Президент США Джозеф Байден заявив, що у разі вторгнення Китаю у Тайвань, американські військові захистять його.

Про це президент США повідомив в інтерв'ю американській телекомпанії CBS.

На запитання кореспондента програми “60 хвилин”, чи американські військові братимуть участь у захисті Тайваню у разі вторгнення Китаю, глава Білого дому відповів: “Так, якщо це буде безпрецедентний напад”.

Представник американської адміністрації додав, що Джо Байден робив подібні заяви раніше, зокрема, у Токіо на початку поточного року.

“Президент також чітко дав тоді зрозуміти, що наша політика стосовно Тайваню не змінилася. Вона залишається незмінною”, – заявив представник.

Інтерв'ю CBS із Байденом було записано минулого тижня. Зараз президент США перебуває у Великій Британії на похороні королеви Єлизавети II.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена погодила продаж Тайваню озброєння на 1,1 млрд доларів, включно з радіолокаційними системами для відстежування ударів, а також протикорабельними і зенітними ракетами. Китайське посольство у Вашингтоні у відповідь на це пригрозило "контрзаходами" в разі відмови скасувати угоду.