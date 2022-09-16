Перші батареї NASAMS мають бути передані Україні в цьому році, - Пентагон

США планують найближчі два місяці передати Україні зенітно-ракетні комплекси NASAMS.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на речника Пентагону бригадного генерала Патріка Райдера.

"Два комплекси NASAMS, як очікується, будуть доставлені протягом двох наступних місяців або близько того. Ці оборонні системи ще більше посилять захист України від повітряних загроз", – сказав речник Пентагону.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про виділення Україні нового пакета оборонної допомоги на 600 мільйонів доларів.

Раніше Україна зробила запити на отримання зброї від США та їхніх союзників, зокрема ракетних систем великої дальності, яку США відмовлялись надати.