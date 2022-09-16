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Біля українських кордонів Росія тримає 430 літаків і 340 вертольотів, – Повітряні сили

Щодоби окупанти здійснюють близько 200 вильотів.

Біля українських кордонів Росія тримає 430 літаків і 340 вертольотів, – Повітряні сили
Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат
Фото: Анна Стешенко

Близько 800 одиниць авіації тримає Росія біля українських кордонів: на території РФ, в окупованому Криму та Білорусі.

Про це повідомив на брифінгу речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Противник зосередив навколо України близько 800 літальних апаратів, які розміщено на 40 військових летовищах. Використовуються аеродроми Білорусі, Росії та тимчасово окупованого Криму", – заявив Ігнат.

Він уточнив, що біля України знаходиться 430 російських літаків та 340 вертольотів. Ворог використовує винищувачі для патрулювання неба над РФ, Білоруссю та Кримом, а також акваторії Чорного та Азовського морів.

“Росія з літаків дальньої та стратегічної авіації обстрілює Україну крилатими ракетами різних типів. Також у небі перебувають літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та літаки-ретранслятори Іл-22”, – додав речник Повітряних сил.

За добу росіяни здійснюють близько 200 вильотів, а з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 38 000 літаковильотів.

Зенітні ракетні війська України з лютого знищили близько 850 повітряних цілей ворога.

 

Нагадаємо, сьогодні біля Умані на Черкащині сили протиповітряної оборони збили російську ракету

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