Підрозділи окупантів на Херсонщині не можуть забезпечити себе питною водою, – ГУР

Деякі окупанти, які відмовилися брати участь у бойових діях, обеззброєні та відпущені командирами "на вільні хліба", жебракують у місцевих жителів і шукають можливості повернутися додому.

Підрозділи ЗС РФ, які досі знаходяться на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, відрізані від налагодженого постачання їжі та питної води.

Про це повідомляє ГУР МО.

"Зокрема, командування десантно-штурмового підрозділу повітряно-десантних військ російських ЗС, який розташований неподалік Каховки, не може вирішити проблему забезпечення особового складу на передових позиціях питною водою та боєприпасами. Місцеве населення відмовляється забезпечувати окупантів продовольством навіть під примусом. Наразі поповнення запасів води і боєкомплекту здійснюється винятково вночі цивільним автотранспортом, викраденим у найближчих населених пунктах", – інформує розвідка.

Низка підрозділів окупаційної армії в Херсонській області отримала наказ про виведення особового складу на лівий берег Дніпра, використовуючи для цього маломірні плавзасоби – моторні човни, викрадені у навколишніх селах.

Крім того, поблизу місця паромної переправи через Дніпро зафіксовано появу кількох груп беззбройних росіян по 10–20 чоловік. Ці військовослужбовці відмовилися брати участь у бойових діях. У результаті командири підрозділів зняли їх з усіх видів постачання, вилучили зброю та відпустили "на вільні хліба".

"Наразі вони вимушені жебракувати у місцевих жителів та шукають можливості повернутися додому", – резюмує ГУР.

Нагадаємо, РФ скасовує відправку підрозділів в Україну через масові відмови особового складу брати участь у бойових діях. У росіян спостерігається катастрофічна нестача особового складу.