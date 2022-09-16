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Попри ефективний контрнаступ ЗСУ на Харківщині, про початок кінця війни говорити зарано, – Столтенберг

Водночас відвоювання українськими силами території є надзвичайно обнадійливим.

Попри ефективний контрнаступ ЗСУ на Харківщині, про початок кінця війни говорити зарано, – Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Контрнаступ української армії проти російських військ був дуже ефективним, але це не сигналізує про початок кінця війни.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише Reuters.

За його словами, країни-союзники мають бути готовими до довгострокових бойових дій в Україні.

"Звичайно, дуже обнадіює той факт, що українські Збройні сили змогли відвоювати територію, а також завдати удару по російських лініях. Водночас ми повинні розуміти, що це не початок кінця війни, нам потрібно бути готовими до довгого шляху", – сказав Столтенберг.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив про те, що майже вся територія Харківської області деокупована. Російська армія перебувала на Харківщині понад п’ять місяців.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу  Збройні сили вразили 13 опорних пунктів ворога та відбили атаки біля Бахмута й Авдіївки на Донеччині. Великі втрати ворог має на Херсонському напрямку – трупи вивозять вантажівками.

 

 

 

 

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