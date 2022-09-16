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Унаслідок вибуху в окупованому Херсоні поранено колаборантку

Її водій отримав поранення, несумісні з життям.

Унаслідок вибуху в окупованому Херсоні поранено колаборантку
Фото: most.ks.ua

В тимчасово окупованому Херсоні, в районі херсонського апеляційного суду, пролунав вибух. Внаслідок вибуху отримала поранення так звана начальниця департаменту праці окупаційної адміністрації.

Про це пише видання "Мост".

Згідно з повідомленням, йдеться про Аллу Бархатнову, яка стала колаборанткою на початку війни на території Донбасу. Тоді вона допомагала окупантам організувати референдум у Дружківці і отримала роботу в так званому Міністерстві праці й соціальної політики ДНР. З часом її було обрано до фейкового парламенту псевдореспубліки.

Як стверджують російські ЗМІ, водій колаборантки загинув внаслідок вибуху.

 

Нагадаємо, сьогодні зранку у Херсоні відбувся вибух у будівлі адміністративного суду, захопленій росіянами. У ній окупанти розмістили свою "комендатуру".

 

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