Унаслідок вибуху в окупованому Херсоні поранено колаборантку

В тимчасово окупованому Херсоні, в районі херсонського апеляційного суду, пролунав вибух. Внаслідок вибуху отримала поранення так звана начальниця департаменту праці окупаційної адміністрації.

Про це пише видання "Мост".

Згідно з повідомленням, йдеться про Аллу Бархатнову, яка стала колаборанткою на початку війни на території Донбасу. Тоді вона допомагала окупантам організувати референдум у Дружківці і отримала роботу в так званому Міністерстві праці й соціальної політики ДНР. З часом її було обрано до фейкового парламенту псевдореспубліки.

Як стверджують російські ЗМІ, водій колаборантки загинув внаслідок вибуху.

Нагадаємо, сьогодні зранку у Херсоні відбувся вибух у будівлі адміністративного суду, захопленій росіянами. У ній окупанти розмістили свою "комендатуру".