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У Херсоні відбувся вибух у будівлі суду, де розташовувалась комендатура окупантів

Саме в цій будівлі окупанти розмістили свій "уряд" зрадників. 

У Херсоні відбувся вибух у будівлі суду, де розташовувалась комендатура окупантів
Фото: скрін

У Херсоні відбувся вибух у будівлі адміністративного суду, захопленій росіянами. У ній окупанти розмістили свою "комендатуру".

Там зазвичай знаходились колаборанти Кирило Стремоусов та Сергій Єлісєєв, повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань "Суспільному".

Судячи з того, що кремлівські медіа цитують повідомлення Стремоусова про вибух, він серйозних ушкоджень не зазнав. 

У Херсоні та області вибухи чутно регулярно. Сили оборони влучними ударами знищують склади і місця дислокації окупантів, а рух опору ліквідовує колаборантів. 

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