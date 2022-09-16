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У Херсонській області ЗСУ вранці знищили ворожий літак

Обʼєкт ліквідував підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади. 

У Херсонській області ЗСУ вранці знищили ворожий літак
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада

У Херсонській області вранці 16 вересня сили оборони України знищили ворожий Су-25.

Про це повідомило у фейсбуці Командування Повітряних сил ЗСУ.

"16 вересня, близько 8:30, у небі Херсонщини, підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» знищив черговий російський штурмовик Су-25", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби оборонці ліквідували російських вертоліт, а позавчора – зразу чотири літакиОдин Су-25 було знищено на східному напрямку, три Су-24 – на Півдні країни. 

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