НАБУ просить громадян допомогти з розшуком нардепа Деркача

Національне антикорупційне бюро просить громадян допомогти з розшуком підозрюваного в держзраді народного депутата Андрія Деркача.

У 2019 році він поширював дезінформацію про "тиск з боку посольства США на правоохоронні органи в Україні" та "корупцію у корпорації «Бурісма»", спрямовану на дискредитацію тодішнього кандидата в президенти США Джо Байдена, нагадали в Телеграм НАБУ.

"За три роки потому НАБУ та САП встановлять російський слід у тій брудній кампанії. А ще, що нардеп «підзаробив» на цьому 567 тис. долорів США. Відтепер цей нардеп підозрюваний. Проте переховується від слідства, тож просимо всіх небайдужих громадян допомогти з його розшуком", – зазначили в Бюро.

Деркачу інкримінують ч. 2 ст. 28 (співучасть) , ч. 1 ст. 111 (держзрада), ст. 368-5 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, за даними СБУ, Деркач курував створенням низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати їх для швидкого захоплення України. Нардеп входив до агентурної мережі Головного управління Генштабу Росії (ГРУ).