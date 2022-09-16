Росія шість разів за ніч била по Дніпропетровській області

У Нікополі поранено жінку, пошкоджено 11 багатоповерхівок і приватних будинків, ліцей, дитсадок, центр соціального обслуговування, декілька підприємств, газогони та лінія електропередач.

За минулу ніч російська армія шість разів обстріляла Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровської області.

Били "градами" і важкою артилерією по чотирьох громадах, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в Телеграм.

"Найгарячіше було у Нікополі. Три обстріли. Понад 40 російських снарядів. Поранена 57-річна жінка", – написав він.

В місті пошкоджено 11 багатоповерхівок і приватних будинків, ліцей, дитсадок, центр соціального обслуговування, декілька підприємств, газогони та лінія електропередач.

Обстріли спричинили чотири пожежі – їх уже загасили.

"У Червоногригорівській громаді понівечені три багатоповерхівки та магазин. Люди неушкоджені. У Марганецькій та Зеленодольській громадах минулося без постраждалих", – додав голова ОВА.

Нагадаємо, позавчора і вчора ворог цілеспрямовано бив по критичній інфраструктурі Кривого Рогу. Були влучання в гідротехнічні споруди.