Кортеж Зеленського потрапив у ДТП, – Никифоров
Кортеж Зеленського потрапив у ДТП, – Никифоров
Розгром
Розгром
Затримали працівницю моргу на Донеччині, яка викрадала банківські картки у загиблих бійців
СБУ вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки"
СБУ вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки"
«Без даху, води, світла, газу та надії на відновлення житла». Як живуть кияни в центрі столиці
«Без даху, води, світла, газу та надії на відновлення житла». Як живуть кияни в центрі столиці
Хто проти ПЦУ? СБУ та РПЦ! Разом, так
Хто проти ПЦУ? СБУ та РПЦ! Разом, так
Повітряні сили розповіли, де саме збили за минулу добу чотири ворожих літаки
Повітряні сили розповіли, де саме збили за минулу добу чотири ворожих літаки
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія шість разів за ніч била по Дніпропетровській області

У Нікополі поранено жінку, пошкоджено 11 багатоповерхівок і приватних будинків, ліцей, дитсадок, центр соціального обслуговування, декілька підприємств, газогони та лінія електропередач. 

Росія шість разів за ніч била по Дніпропетровській області
Фото: Валентин Резніченко в Телеграм

За минулу ніч російська армія шість разів обстріляла Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровської області.

Били "градами" і важкою артилерією по чотирьох громадах, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в Телеграм.

"Найгарячіше було у Нікополі. Три обстріли. Понад 40 російських снарядів. Поранена 57-річна жінка", – написав він.

В місті пошкоджено 11 багатоповерхівок і приватних будинків, ліцей, дитсадок, центр соціального обслуговування, декілька підприємств, газогони та лінія електропередач. 

Обстріли спричинили чотири пожежі – їх уже загасили. 

"У Червоногригорівській громаді понівечені три багатоповерхівки та магазин. Люди неушкоджені. У Марганецькій та Зеленодольській громадах минулося без постраждалих", – додав голова ОВА. 

Нагадаємо, позавчора і вчора ворог цілеспрямовано бив по критичній інфраструктурі Кривого Рогу. Були влучання в гідротехнічні споруди.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також