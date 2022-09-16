ЗСУ вдарили по складу боєприпасів окупантів, Каховському мосту та 5 понтонних переправах

Вороже військо втратило на півдні 71 рашиста, 27 одиниць озброєння та техніки.

На півдні українська авіація завдала 9 ударів по позиціях російської армії. Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 330 вогневих завдань по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, складу боєприпасів в Бериславському районі, по Каховському мосту і п’яти понтонних переправах біля Дар’ївки, Садового, Нової Каховки.

“Достеменно відомо, що вороже військо зменшено на 71 рашиста, 27 одиниць озброєння та техніки”, – йдеться у повідомленні.

Росіяни втратили 5 танків, 14 одиниць іншої авто-бронетехніки, реактивну систему залпового вогню “Град”, самохідну артилерійсько-мінометну установку “Нона-С”, самохідну артустановку “Гвоздика”, зенітну самохідну установку “Шилка”, 2 гаубиці “Мста-Б” і два 120-ти мм міномети.

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії з початку війни орієнтовно становлять 53 850 солдатів. За минулу добу Сили оборони ліквідували 200 росіян, а також 13 танків, 17 бойових броньованих машин та 4 літаків окупантів.