Головне за день. Четвер, 15 вересня

Влучні удари нашої авіації, ворожі обстріли Кривого Рогу та Кіровоградщини, візит президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, свіжі дані соцопитувань про війну і не тільки. Яким запам’ятається 204-й день повномасштабної війни.

Абсолютна більшість українців (87%) не готові йти на будь-які територіальні поступки заради якнайшвидшого припинення війни з Росією.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Зазначається, що цей показник порівняно з липнем зріс на три процентних пункти.

"Лише 8% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій (і частка таких людей знизилася порівняно з липнем на два процентних пункти). У всіх регіонах України абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок. Навіть серед жителів Сходу, який зараз зазнає інтенсивних боїв, 85% проти поступок (готові на поступки – лише 10%), а серед жителів Півдня – 83% проти поступок (готові – лише 10%)", – йдеться в повідомленні.

Детальніше — в нашій новині.

А згідно підсумків опитування, яке у серпні проводив Фонд "Демократичні ініціативи", серед респондентів, які довіряють президенту України, більш ніж 90% переконані у перемозі України у війні.

Опитування проводилося разом із соціологічною службою Центру Разумкова за грантової підтримки Університету Бремена та Міжнародного фонду "Відродження".

Серед тих, хто не довіряє президенту, рідше вірять у перемогу України. Проте більшість респондентів (64%) серед них теж вважає, що Україна здобуде перемогу.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські захисники знищили нові склади боєприпасів росіян та логістичні вузли. Авіація здійснила майже два десятки ударів по позиціях окупантів.

Водночас авіація Сил оборони завдала 18 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки рашистів. Було підтверджено ураження десяти районів зосередження живої сили окупантів, трьох опорних пунктів та п'яти позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати загарбників уточнюються.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 15 вересня – у нашій новині.

Удень росіяни знову завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг, влучивши в промислове підприємство.

"Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь в укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі" – написав у Telegram голова військової адміністрації Олександр Вілкул.

За словами мера, руйнування серйозні, детальні наслідки уточнюються.

Росія обстріляла ракетами Кіровоградську область, повідомив у Telegram керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

За його словами, "прильоти" зафіксували на території Петрівської громади.

"Агресор намагається варварськи нищити інфраструктурні об’єкти. Одну ракету збито ППО", - розповів Райкович.

Президент України Володимир Зеленський нагородив президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн орденом Ярослава Мудрого.

"Це велика честь. Я приймаю його в імʼя всіх громадян Євросоюзу. І як символ нашого міцного звʼязку", – написала фон дер Ляєн у твіттері.

Сьогодні Урсула фон дер Ляєн прибула в Україну з третім за час повномасштабного вторгнення візитом. Вона зазначила, що має намір обговорити з президентом Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Денисом Шмигалем шляхи зближення економіки України і ЄС, поки Україна прямує до вступу в Європейський Союз.

СБУ побачила у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки". У Службі безпеки запросили статутні документи однієї з громад, що заявила про бажання перейти до ПЦУ.

Головне управління Служби безпеки України у Київській області просить представників місцевого самоврядування провести роз’яснювальну роботу серед громадськості щодо недопущення участі у зборах релігійних громад для переходу від УПЦ до ПЦУ керівників територіальних громад чи представників місцевої влади. Це, на думку СБУ, "створює передумови для дестабілізації суспільно-політичної ситуації у Києві та регіоні", йдеться у листі заступника начальника Головного управління СБУ у м. Києві і Київської області Юрія Палагнюка від 7 вересня на адресу Дарницької райдержадміністрації, що є у розпорядженні LB.ua.

У Службі безпеки відкидають втручання у релігійні процеси в державі, зазначаючи, що діють виключно з міркувань національної безпеки.

Подробиці – в нашій новині. Читайте також Хто проти ПЦУ? СБУ та РПЦ! Разом, так

Сьогодні, 15 вересня, в Україні рішенням суду остаточно заборонена діяльність проросійської політичної партії “Опозиційна платформа – За життя” (ОПЗЖ).

“15 вересня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної партії “Опозиційна платформа – За життя” (ОПЗЖ) і таким чином, остаточно заборонив її діяльність в нашій країні”, - повідомили в СБУ.

Зазначається, що рішення про заборону ОПЗЖ було прийнято через її деструктивну діяльність, передусім демонстративну підтримку та популяризацію агресивної антиукраїнської політики Росії - як на рівні керівництва, так і рядових її членів.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде ще більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!