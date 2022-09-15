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На звільнених територіях Харківщини та Донеччини шукають тіла загиблих захисників, - Мінреінтеграції

До роботи долучилися фахівці пошукових груп і місцеві координатори.

На звільнених територіях Харківщини та Донеччини шукають тіла загиблих захисників, - Мінреінтеграції
Фото: www.0629.com.ua

На деокупованих територіях Харківської та Донецької областей триває операція з розшуку загиблих українських захисників.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко безпосередньо перебуває на локаціях у деокупованих територіях Харківщини та Донеччини, де ймовірно є загиблі, яких розшукують близькі. Кожна з них відпрацьовується офісом Уповноваженого спільно з силовими структурами та піротехнічними підрозділами", - зазначили в міністерстві.

За словами Котенка, найбільшою проблемою для пошуківців є заміновані території.

До роботи з пошуку та ідентифікації тіл військовослужбовців долучилися фахівці пошукових груп та місцеві координатори на чолі з Котенком.

Нагадаємо, Україна створює доступні служби для громадян, які розшукують своїх близьких. Для пошуку цивільних необхідно звертатися до поліції або на гарячу лінію. Якщо ж зник військовослужбовець, насамперед потрібно звернутися по інформацію до тієї частини, де він несе службу.

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