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Литва відремонтує українські САУ

Загальна військова підтримка Литви Україні становить 214 млн євро.

Литва відремонтує українські САУ
Фото: Арвідас Анусаускас

САУ Panzerhaubitze 2000, передані раніше Німеччиною Україні, відвезуть на ремонт до Литви.

Про це повідомив міністр національної оборони Литви Арвідас Анусаускас.

“Литва бере на себе нову місію - відремонтують самохідні PzH2000, які потім зможуть виконувати поставлені завдання по стриманню російської агресії”, - написав міністр.

Він зазначив, що загальна військова підтримка, яку надіслала система національної оборони Литви, досягла 209 млн євро.

Крім того, структурами внутрішніх справ було надано озброєння на 5 млн євро. 

Нагадаємо, Литва найближчим часом передасть Україні дві партії бронетранспортерів. Раніше Литва відправила українцям 105-мм гаубиці. 

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