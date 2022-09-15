Литва відремонтує українські САУ

САУ Panzerhaubitze 2000, передані раніше Німеччиною Україні, відвезуть на ремонт до Литви.

Про це повідомив міністр національної оборони Литви Арвідас Анусаускас.

“Литва бере на себе нову місію - відремонтують самохідні PzH2000, які потім зможуть виконувати поставлені завдання по стриманню російської агресії”, - написав міністр.

Він зазначив, що загальна військова підтримка, яку надіслала система національної оборони Литви, досягла 209 млн євро.

Крім того, структурами внутрішніх справ було надано озброєння на 5 млн євро.

Нагадаємо, Литва найближчим часом передасть Україні дві партії бронетранспортерів. Раніше Литва відправила українцям 105-мм гаубиці.