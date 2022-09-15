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Росіяни обстріляли касетними боєприпасами громаду в Запорізькій області

Через обстріли спалахнула пожежа.

Росіяни обстріляли касетними боєприпасами громаду в Запорізькій області
Фото ілюстративне
Фото: Національна поліція

Російські окупанти обстріляли касетними боєприпасами Новоолександрівську громаду в Запорізькій області.

Про це повідомив у Telegram керівник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Обстріли було зафіксовано сьогодні близько 17.30.

"Ракети влучили в поле, у зв'язку з чим сталося займання  сухостою. На місце події  викликано ДСНС. Руйнувань та постраждалих не виявлено. І це добре", - зазначив Старух.

Нагадаємо, нині росіяни знову вдарили по Кривому Розі ракетами. Було зафіксовано два "прильоти" в районі гідротехнічних споруд. Потрапила під ракетний обстріл і Кіровоградщина, зокрема, Петрівська ОТГ.

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