Росіяни обстріляли касетними боєприпасами громаду в Запорізькій області

Російські окупанти обстріляли касетними боєприпасами Новоолександрівську громаду в Запорізькій області.

Про це повідомив у Telegram керівник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Обстріли було зафіксовано сьогодні близько 17.30.

"Ракети влучили в поле, у зв'язку з чим сталося займання сухостою. На місце події викликано ДСНС. Руйнувань та постраждалих не виявлено. І це добре", - зазначив Старух.

Нагадаємо, нині росіяни знову вдарили по Кривому Розі ракетами. Було зафіксовано два "прильоти" в районі гідротехнічних споруд. Потрапила під ракетний обстріл і Кіровоградщина, зокрема, Петрівська ОТГ.