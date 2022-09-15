Майже всі росіяни залишили передові позиції у Киселівці за 15 км від Херсона, – ISW
Майже всі росіяни залишили передові позиції у Киселівці за 15 км від Херсона, – ISW
Що на Херсонщині: повзуча окупація і надія на контрнаступ та звільнення території
Що на Херсонщині: повзуча окупація і надія на контрнаступ та звільнення території
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Росія випустила сім ракет по Кривому Рогу, під обстріл потрапили гідротехнічні споруди (оновлюється)
Росія випустила сім ракет по Кривому Рогу, під обстріл потрапили гідротехнічні споруди (оновлюється)
СБУ вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки"
СБУ вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки"
​Український наступ. Що сталося на Слобожанщині?
​Український наступ. Що сталося на Слобожанщині?
Розгром
Розгром
Затримали працівницю моргу на Донеччині, яка викрадала банківські картки у загиблих бійців
ГоловнаСуспільствоЖиття

До станції "Академік Вернадський" повертаються пінгвіни

Науковці вже нарахували понад тисячу птахів.

До станції "Академік Вернадський" повертаються пінгвіни
Фото: facebook.com/AntarcticCenter

До станції "Академік Вернадський" в Антарктиді масово повертаються пінгвіни.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

"Як ми й передбачали, до «Вернадського» почали масово повертатися пінгвіни! Через цьогорічну аномально теплу зиму вже зараз навколо нашого острова Галіндез – відкрита вода, тож з початку вересня ці птахи малими групами припливали до станції «на розвідку», а днями знову вступили у володіння навколишніми територіями", – йдеться в повідомленні.

Нині біологи 27-ї УАЕ вже нарахували на о. Галіндез понад тисячу пінгвінів, а безпосередньо біля "Вернадського" свої улюблені місця зайняли близько ста.

"На наш острів пінгвіни прибувають на шлюбний сезон. Спершу самці залицяються до самок, смішно киваючи їм, та створюють пари ті, хто їх ще не має. Також триває будівництво гнізд: для цього птахи збирають камінчики, а самі «апартаменти» люблять розміщувати на підвищеннях (це в них вважається «преміум клас»). У ході будівництва пінгвіни не гребують красти одне в одного камінці, через що інколи трапляються сварки та навіть бійки. Цікаво, що інколи вони використовують у своїх гніздах і рослини", – розповідають полярники.

Зазначимо, що йдеться про субантарктичних пінгвінів – це основний вид, що мешкає навколо "Вернадського". Їх легко розрізнити за червоним дзьобом. У висоту вони можуть бути до 90 см, а вагою – до 6 кг.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Нагадаємо, полярники зафіксували найтеплішу зиму на станції "Академік Вернадський".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також