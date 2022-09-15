До станції "Академік Вернадський" в Антарктиді масово повертаються пінгвіни.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

"Як ми й передбачали, до «Вернадського» почали масово повертатися пінгвіни! Через цьогорічну аномально теплу зиму вже зараз навколо нашого острова Галіндез – відкрита вода, тож з початку вересня ці птахи малими групами припливали до станції «на розвідку», а днями знову вступили у володіння навколишніми територіями", – йдеться в повідомленні.

Нині біологи 27-ї УАЕ вже нарахували на о. Галіндез понад тисячу пінгвінів, а безпосередньо біля "Вернадського" свої улюблені місця зайняли близько ста.

"На наш острів пінгвіни прибувають на шлюбний сезон. Спершу самці залицяються до самок, смішно киваючи їм, та створюють пари ті, хто їх ще не має. Також триває будівництво гнізд: для цього птахи збирають камінчики, а самі «апартаменти» люблять розміщувати на підвищеннях (це в них вважається «преміум клас»). У ході будівництва пінгвіни не гребують красти одне в одного камінці, через що інколи трапляються сварки та навіть бійки. Цікаво, що інколи вони використовують у своїх гніздах і рослини", – розповідають полярники.

Зазначимо, що йдеться про субантарктичних пінгвінів – це основний вид, що мешкає навколо "Вернадського". Їх легко розрізнити за червоним дзьобом. У висоту вони можуть бути до 90 см, а вагою – до 6 кг.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Нагадаємо, полярники зафіксували найтеплішу зиму на станції "Академік Вернадський".