У Харківській області російські окупанти часто використовували приміщення поліції як свої штаби, а в одному з них розміщувався самогонний апарат. Про це розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"Зламані меблі, загиджені речі, розбиті приміщення, повний безлад у кімнатах. Так жили російські загарбники на окупованих територіях Харківщини. Це яскравий доказ того, що окупанти прийшли лише нищити. Інакше вони не вміють", – написав він у фейсбуці.

Клименко зазначив, що військові РФ часто обирали собі за штаб будівлі місцевої поліції.

"Скільки сил ми свого часу доклали, щоб привести ці приміщення до ладу. І от повна розруха, розібрані службові авто в дворах. А в одному із райвідділів ми навіть самогонний апарат знайшли. Певно, «другій армії світу» потрібно було поповнювати запаси «хоробрості». Пропаганда вже не справляється", – додав він.

Фото: facebook.com/iklymenko.fb

Зараз на деокупованих територіях Харківщини щодня працюють близько 1000 поліцейських. Залучаються також зведені загони з різних регіонів держави. Лише на документування воєнних злочинів задіюють більше 20 спеціалізованих слідчо-оперативних груп з пересувними криміналістичними лабораторіями.

Фото: facebook.com/iklymenko.fb

"Велике навантаження і на наших вибухотехніків, які обстежують звільнені території. На жаль, четверо поліцейських саперів уже отримали тяжкі поранення під час розмінування. Так, роботи багато. Але ми справимося. Виконаємо всі завдання. Головне, що впевнено повертаємо своє", – зазначив голова Нацполіції.

Фото: facebook.com/iklymenko.fb

Нагадаємо, наразі Збройні сили України звільнили від російських окупантів майже всю Харківщину.