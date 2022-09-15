Абсолютна більшість українців продовжує стояти на позиціях мінімального втручання держави у життя людей, – соцопитування

Втім 51% респондентів, старших за 60 років, підтримують ідею держави загального добробуту.

53% опитаних погодилися з твердженням, що держава повинна лише забезпечувати людям однакові "правила гри", а далі кожен самостійно несе відповідальність за те, як ці шанси будуть використані.

Про це повідомляє Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, що у серпні проводив соціологічне опитування разом із соціологічною службою Центру Разумкова за грантової підтримки Університету Бремена та Міжнародного фонду "Відродження".

Протилежну думку мають 40% українців, які відкритіші до концепції держави загального добробуту. Вони вважають, що держава повинна нести повну відповідальність за забезпечення кожної людини всім необхідним.

Порівняно з 2021 роком частка респондентів, які обрали кожну з опцій, змінилася у межах статистичної похибки.

"Тезу про те, що держава повинна забезпечувати кожну людину всім необхідним, частіше підтримують ті категорії населення, що здебільшого є більш залежними від програм соціальної підтримки держави. 51% респондентів, старших за 60 років, підтримують ідею держави загального добробуту, тоді як серед опитаних у віковій групі від 18 до 29 років лише 30% очікують, що держава забезпечить їх усім необхідним. Аналогічно 58% респондентів, які живуть за межею бідності, вважають, що держава повинна забезпечити їх усім необхідним, з цим погоджується лише 42% матеріально забезпечених респондентів", – йдеться у повідомленні.

Фото: Фонд "Демократичні ініціативи"

Попри те, що більшість українців підтримує ідею, що держава повинна обмежитися забезпеченням однакових "правил гри", 73% вважає, що більшість населення не зможе прожити без постійної опіки з боку держави.

"Схоже, що дестабілізація, спричинена початком повномасштабної війни, лише закріпила таку думку. За рік частка респондентів, які вважають, що люди не зможуть прожити без опіки держави, зросла на 8%", – додають соціологи.

Фото: Фонд "Демократичні ініціативи"

Найбільша відмінність в оцінці необхідності опіки держави присутня серед респондентів різних вікових груп та з різним майновим становищем. Серед наймолодшої вікової групи (18–29 років) 63% впевнені в необхідності опіки з боку держави. У найстаршій віковій групі (≥60 років) цю тезу підтримують вже 81%. 65% матеріально забезпечених осіб думають, що більшість не зможе прожити без підтримки держави, з цим погоджуються 81% вкрай бідних респондентів.

Фото: Фонд "Демократичні ініціативи"

Нагадаємо, попри війну та зусилля російської пропаганди, довіра українців до державних і соціальних інститутів зростає. Це свідчить про високий рівень соціальної згуртованості громадян.