Екіпаж морського торгового судна виловив у Чорному морі і передав прикордонникам рятувальний пліт на 20 осіб із затонулого російського корабля "Москва".

Про це повідомляє сайт Державної прикордонної служби.

Згідно з повідомленням, плавзасіб тримався на поверхні води лише завдяки тому, що був прив’язаний до кількох рятувальних жилетів.

Фото: dpsu.gov.ua

"На плоту було зламане, пошкоджене корозією весло, балони для підкачування повітря. Також там був водонепроникний мішок, в якому знаходилися російські монети, елементи військової форми моряків та морпіхів. На жилетах та формах були бойові номери", – розповідають у ДПСУ.

Фото: dpsu.gov.ua

Знахідку капітан судна передав прикордонникам Ізмаїльського загону, боєць якого зі Зміїного послав крейсер "Москва" відомим курсом.

Фото: dpsu.gov.ua

Ця знахідка стала черговим доказом недбальства російського військового керівництва. Схоже, що пліт був несправний, і окупанти, які намагалися на ньому врятуватися, вдавалися до відчайдушних кроків. Очевидно, щоб утримати на воді дірявий плавзасіб, російські моряки познімали із себе рятувальні жилети (що категорично заборонено) та прикріпили їх до плота, аби зберігати його плавучість.

Фото: dpsu.gov.ua

Варто нагадати, що в час, коли крейсер "Москва" демонстрував "негативне спливання", на морі був шторм.

"Загарбників, певно, також не мотивував і напис на дірявому плоту: «Никакой паники! Плот сохраняет плавучесть в любых условиях и дает вам надежную защиту». Це ще одне красномовне свідчення, що не можна вірити тому, що проголошує російське військове командування", – підсумували прикордонники.

Нагадаємо, 13 квітня ракетний крейсер "Москва" був ушкоджений ударами протикорабельних крилатих ракет "Нептун", випущених захисниками України. 14 квітня "Москва" затонула.