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В Горлівці, внаслідок мобілізації до окупаційної армії, практично не залишилося чоловіків, – ГУР

На сьогодні в Горлівці залишилися тільки жінки, діти і люди похилого віку.

В Горлівці, внаслідок мобілізації до окупаційної армії, практично не залишилося чоловіків, – ГУР
Фото: СНБО

Райвійськкоматам тимчасово окупованої Горлівки у взаємодії з силовими структурами окупантів поставлено завдання мобілізувати 6000 місцевих мешканців. У місті проводиться розшук чоловіків призовного віку. Тривають облави на центральному ринку, у місцях громадського відвідування, магазинах, ТЦ, АЗС тощо.

Про це повідомляє ГУР МО.

"Враховуючи попередні "призовні кампанії" та втечу великої кількості чоловіків з міста, окупанти не можуть набрати достатню кількість людей під "мобілізацію". Натомість ці заходи суттєво збільшують соціальну напругу – на сьогодні в Горлівці залишились виключно жінки, діти та люди похилого віку", – йдеться у повідомленні воєнної розвідки.

Нагадаємо, чоловіки з Горлівки, яких раніше мобілізували до складу дев’ятого окремого полку морської піхоти першого армійського корпусу окупаційних військ, не виходять на зв’язок із 11 вересня. Відомо, що вони перебували в окупованих районах Херсонщини та відмовились брати участь у бойових діях. За останньою інформацією, яка надходила від них, російські командири погрожували всіх відмовників відправляти на передову без зброї.

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