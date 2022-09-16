Повітряні сили розповіли, де саме збили за минулу добу чотири ворожих літаки
Повітряні сили розповіли, де саме збили за минулу добу чотири ворожих літаки
Затримали працівницю моргу на Донеччині, яка викрадала банківські картки у загиблих бійців
Розгром
Розгром
Що на Херсонщині: повзуча окупація і надія на контрнаступ та звільнення території
Що на Херсонщині: повзуча окупація і надія на контрнаступ та звільнення території
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
СБУ вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки"
СБУ вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки"
«Без даху, води, світла, газу та надії на відновлення житла». Як живуть кияни в центрі столиці
«Без даху, води, світла, газу та надії на відновлення житла». Як живуть кияни в центрі столиці
Хто проти ПЦУ? СБУ та РПЦ! Разом
Хто проти ПЦУ? СБУ та РПЦ! Разом
ГоловнаСуспільствоВійна

По Кривому Рогу знову завдали ракетного удару. Є серйозні руйнації гідротехнічних споруд

Мер закликав не публікувати дані про атаку. 

По Кривому Рогу близько 13 години завдали нового ракетного удару. Це вже четверта така атака за три дні.

Про влучання повідомив у телеграмі мер Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь в укриттях", – написав він.

Оновлення. Голова ОВА Валентин Резніченко додав у ТГ, що є серйозні руйнації гідротехнічних споруд.

"Росіяни скерували свої ракети по критичній інфраструктурі. Серйозні руйнації гідротехнічних споруд. Рятувальники та аварійні служби вже ліквідують наслідки "прильотів". Роблять усе, щоб запобігти техногенній катастрофі", – заявив він. 

14 вересня окупанти вдарили по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу, що призвело до підвищення рівня води в Інгульці. Вчора ворог вдарив зразу двічі: були влучання в підприємство і знову – в гідротехнічні споруди. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також