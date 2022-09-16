Окупанти готують диверсії з використанням однострою ЗСУ і державного прапора. Вони можуть відбутись 17-27 вересня

Для недопущення воєнних злочинів “під чужим прапором” мешканців тимчасово окупованих територій просять утриматись від відвідування громадських місць у період з 17 до 20 вересня.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Окупаційними військами готуються диверсії з використанням однострою Збройних Сил України та державного прапора”, – йдеться у повідомленні.

В ОК зазначили, що ворог намагатиметься дискредитувати наші підрозділи інсценуванням негідних вчинків та провокацій.

Оновлення. За розвідданими, провокації можуть бути влаштовані з 17 по 27 вересня, коли Маріуполь, Мелітополь і Бердянськ відзначатимуть дні міст. Ворог може спробувати влаштувати масові заходи з провокаціями під чужим прапором.

Завезення форми ЗСУ і української символіки було зафіксовано до Мелітополя, Маріуполя, Енергодара, Бердянська та інших міст. Туди ж перекинули загони росгвардії з Чечні – вони, ймовірно, будуть залучатись до вчинення злочинів.

Російська пропаганда тим часом поширює дезінформацію про "намір " сил оборони висадитися в Енергодарі та використати "мобільні групи найманців НАТО".

Учора Бердянська міська рада попередила, що на День міста, який відзначається 17 вересня, росіяни готують провокації. За наявною інформацією, до будівлі виконкому днями були завезені прапори України та військова форма збройних сил. Це може бути використано окупантами для чергових провокацій з метою звинувачення ЗСУ або маніпуляції населенням міста.

Нагадаємо, у громадських місцях Київської області встановлять ще 258 камер із розпізнаванням обличчя. За словами начальника Головного управління Національної поліції області Андрія Нєбитова, техніка повинна допомогти у протидії ворожим диверсантам.