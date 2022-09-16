Головне за ніч. П’ятниця, 16 вересня

Відбиті ворожі атаки біля Бахмута й Авдіївки, обстріли Харкова, Дніпропетровщини та Сумщини, новий пакет воєнної допомоги та нові антиросійські санкції від США.

На фронті спекотно, попри осінню прохолоду, на решті території країни ніч минула трохи спокійніше, ніж попередня, але без обстрілів не обійшлося.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ЗСУ за добу вразили 13 опорних пунктів ворога та відбили атаки біля Бахмута й Авдіївки.

Упродовж минулої доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 18 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підтверджено ураження 13 опорних пунктів, районів зосередження озброєння і військової техніки та пʼяти позицій комплексів протиповітряної оборони.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 16 вересня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати РФ з 24 лютого до 16 вересня орієнтовно становлять 54 050 осіб. За вчора наші оборонці ліквідували 200 окупантів.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

Вночі 16 вересня російська армія знову обстріляла Харків.

"Приліт у Слобідському районі. Поруч із житловим будинком", – повідомив мер міста Ігор Терехов.

Як пізніше повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ракетні влучання зафіксували у Слобідському та Київському районах близько 03:30. "Одне з влучань – у землю біля двоповерхового житлового будинку, є пошкодження комунікацій, горів автомобіль", – зазначив він.

Легкі осколкові поранення отримали двоє дорослих та двоє дітей 5 і 17 років. Госпіталізація не знадобилася. У Київському районі росіяни ракетою влучили в одноповерхову будівлю.

За минулу ніч російська армія шість разів обстріляла Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровської області.

Били "Градами" і важкою артилерією по чотирьох громадах, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в телеграмі. "Найгарячіше було у Нікополі. Три обстріли. Понад 40 російських снарядів. Поранена 57-річна жінка", – написав він.

У місті пошкоджено 11 багатоповерхівок і приватних будинків, ліцей, дитсадок, центр соціального обслуговування, декілька підприємств, газогони та лінія електропередач. Обстріли спричинили чотири пожежі – їх уже загасили.

"У Червоногригорівській громаді понівечені три багатоповерхівки та магазин. Люди неушкоджені. У Марганецькій та Зеленодольській громадах минулося без постраждалих", – додав голова ОВА.

Близько 6 ранку 16 вересня росіяни обстріляли мінами Сумську область. Жертв і руйнувань немає, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Ніч була тихою, але о 6 ранку по території Краснопільської громади прилетіло чотири міни зі сторони Росії", – заявив він.

Українців закликали морально та матеріально підготуватися до можливих подальших атак на критичну інфраструктуру.

“Потерпаючи від відвертих поразок, втрачаючи вигідне положення на лінії зіткнення, ворог застосовує засоби й тактику морально-психологічного тиску на цивільне населення, атакує критичну інфраструктуру”, – йдеться у зверненні оперативного командування “Південь”.

В ОК зазначили, що ці ризики варто усвідомлювати. До них варто бути готовими – морально і матеріально. Йдеться, зокрема, про “елементарні запаси та резервні джерела”.

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про виділення Україні нового пакета оборонної допомоги на 600 мільйонів доларів.

Ця сума збільшить загальну військову допомогу американців нашій країні приблизно до 15,8 мільярдів доларів з початку роботи адміністрації президента США Джо Байдена.

“Разом із нашими союзниками та партнерами ми постачаємо озброєння та обладнання, які українські сили так ефективно використовують, продовжуючи свій успішний контрнаступ проти вторгнення Росії. Президент Байден ясно дав зрозуміти, що ми будемо підтримувати народ України стільки, скільки буде потрібно”, – додав Блінкен.

Як повідомили у Пентагоні, пакет включає зокрема додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS). Що ще – в новині.

Державний департамент США запровадив санкції проти російських урядовців, юридичних осіб оборонного та високотехнологічного секторів країни-агресора.

Про це повідомила Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Оксана Маркарова.

"У рамках цієї дії Державний департамент запроваджує санкції проти ключових посадових осіб, встановлених Росією, на українських територіях, які наразі контролюються російськими військовими, а також проти 31 оборонної, технологічної та електронної компанії з метою подальшого стримування російських передових технологічних галузей і їхнього внеску у оборонно-промислову базу Росії", – зазначили у Держдепі.

Подробиці – в нашій новині.

Також Міністерство фінансів США заборонило експорт, реекспорт, продаж або постачання, прямо чи опосередковано, квантових обчислювальних послуг будь-якій особі, яка перебуває у Росії.

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