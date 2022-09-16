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В Ізюмі знищено близько 70% будівель, у підвалі будинку знайшли катівню, – Лубінець

Окупанти вибивали показання проти української армії. 

В Ізюмі знищено близько 70% будівель, у підвалі будинку знайшли катівню, – Лубінець
Фото: Дмитро Лубінець фейсбук

Російські військові знищили в Ізюмі, візуально, понад 70% будівель. Знайдено декілька місць, де окупанти чинили воєнні злочини.

Про це у фейсбуці повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. 

"Катівня, влаштована в підвалі, поруч з приватними будинками, де з жінок і чоловіків вибивали покази проти української армії.  Навіщо це робити людям, які повністю контролювали місто – невідомо. Відомо лише те, що під нелюдські знущання міг потрапити кожен", – написав він.

Правоохоронці збирають свідчення про масові злочини проти мирних українців. Лубінець наголосив, що кожен, хто катував і убивав, буде покараний.

Нагадаємо, після звільнення Ізюма стало відомо про чергові масові поховання убитих росіянами мирних мешканців. Виявлено близько 500 могил, в яких може бути приблизно 1000 загиблих. 

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