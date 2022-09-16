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Перед звільненням Ізюма дислоковані там росіяни писали командирам відмови від участі в війні, – Washington Post

Окупанти, які катували і вбивали мирних українців, скаржились, що їм не дають відпустки. 

Перед звільненням Ізюма дислоковані там росіяни писали командирам відмови від участі в війні, – Washington Post
Фото: WP

Незадовго до звільнення від окупантів міста Ізюм у Харківській області дислоковані там росіяни писали командирам відмови від участі в війні і жалілися на втому. 10 рукописних листів, датованих 30 серпня, були знайдені на місці розташування окупантів після того, як ЗСУ звільнили територію. Ці листи Washington Post були передані українськими військовими. 

"Відмовляюся виконувати свої обовʼязки в спецоперації на території України у звʼязку з відсутністю відпусток і моральним виснаженням", – йшлося в листі, підписаному командиром зенітно-ракетного взводу Московської області. 

Фото: Washington Post

Фото: Washington Post

Фото: Washington Post

Другий солдат просив його звільнити через "погіршення стану здоровʼя і відсутність необхідної медичної допомоги", третій – через "виснаження". 

Листи були знайдені в купі покинутих речей – від черевиків і форми до листів підтримки від російських школярів. Окупанти покинули все це під час наступальних дій захисників України. 

Мешканці Ізюма розповіли, що незадовго до звільнення міста росіяни вдиралися в їхні будинки і крали цивільний одяг. Дехто віткав пішки чи на велосипедах. 14-річна Генрієтта з Ізюма розповіла журналістам про почуті нею історії катувань струмом і вбивств у підвалах, які проводили окупанти проти мирних. Вона також каже, що поширювані листівки рекламували російські табори для дітей. Одна її подруга поїхала в такий табір і не повернулась. 

Нагадаємо, в деокупованих українських містах знаходять масові поховання вбитих росіянами мирних українців. Після звільнення Ізюма там одразу виявили сотні могил. На деяких могилах нема імен – тільки хрести. 

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