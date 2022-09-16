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На Одещині прибрали монумент Карлу Марксу

Декомунізація триває.

На Одещині прибрали монумент Карлу Марксу
Фото: Пресслужба Арцизької міськради

Сьогодні, 16 вересня, в Арцизі Одеської області прибрали монумент Карлу Марксу, котрий стояв перед будівлею Арцизької міської ради.

Про це повідомляє пресслужба Арцизької міськради.

Як зазначається, монумент перенесуть до музею, така ж доля чекає й на пам’ятник Карлу Марксу в с. Холмське.

Крім того, пам’ятник Дмітрію Донському та двом монахам Ослябя та Пєрєсвету мають перенести на територію храмового комплексу.

Також на монументі Загиблим Воїнам дату з 1941-1945 рр мають поміняти на 1939-1945 роки, а також змінити підпис з “Никто не забыт, ничто не забыто” на “Ніколи знову”.

Нагадаємо, в Одесі патрульні затримали активіста місцевого осередку ВО "Автомайдан" Артака Григоряна. Він розфарбував пам'ятник російській імператриці Катерині ІІ і виклав фото у соцмережу.

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