На Одещині прибрали монумент Карлу Марксу

Сьогодні, 16 вересня, в Арцизі Одеської області прибрали монумент Карлу Марксу, котрий стояв перед будівлею Арцизької міської ради.

Про це повідомляє пресслужба Арцизької міськради.

Як зазначається, монумент перенесуть до музею, така ж доля чекає й на пам’ятник Карлу Марксу в с. Холмське.

Крім того, пам’ятник Дмітрію Донському та двом монахам Ослябя та Пєрєсвету мають перенести на територію храмового комплексу.

Також на монументі Загиблим Воїнам дату з 1941-1945 рр мають поміняти на 1939-1945 роки, а також змінити підпис з “Никто не забыт, ничто не забыто” на “Ніколи знову”.

Нагадаємо, в Одесі патрульні затримали активіста місцевого осередку ВО "Автомайдан" Артака Григоряна. Він розфарбував пам'ятник російській імператриці Катерині ІІ і виклав фото у соцмережу.