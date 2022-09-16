На ЗАЕС вдалось завезти запчастини, матеріали та дизельне пальне, - Енергоатом

Сьогодні, 16 вересня, колона з 25 вантажівок Енергоатому пройшла ворожі блокпости та дісталася Енергодару.

Про це повідомила пресслужба Енергоатому.

“Компанія забезпечила доставку першочергово необхідних запчастин для ремонту пошкоджених ліній електропередачі та енергоблоків Запорізької АЕС, яку продовжують тероризувати російські окупанти”, - розповіли в Енергоатомі.

На ЗАЕС доставили додаткові запаси пального, щоб забезпечити роботу дизель-генераторів у разі знеструмлення станції.

Також було поновлено незнижувальний запас хімічних реагентів, необхідних для роботи ЗАЕС.

Вантаж доправили водії Енергоатома, зокрема з Хмельницької та Рівненської АЕС.

Нагадаємо, на закритому засіданні МАГАТЕ було ухвалено резолюцію щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Агентство вимагає від Росії вивести звідти своїх військових і припинити обстріли станції.