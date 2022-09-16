Вступна кампанія до ЗВО триває на Київщині

Ще є час подати документи для отримання вищої освіти.

Вже понад 12 тис. абітурієнтів виявили бажання навчатися в закладах вищої освіти (ЗВО) Київської області.

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.

Зазначається, що наразі абітурієнти подали заяви до:

Університету Григорія Сковороди в Переяславі абітурієнти – 4706 заяв;

Білоцерківського національного аграрного університету – 4417 заяв;

Державного податкового університету – 4280 заяв;

Комунального вищого навчального закладу КОР “Академія мистецтв імені Павла Чубинського” – 203 заяви;

Київського кооперативного інституту бізнесу і права – 406 заяв.

У Київській ОВА повідомили, що за результатами широкого конкурсу за бакалаврським рівнем до ЗВО області зараховано близько 5 тис. осіб. Крім того, було прийнято понад 4 тис. заяв на вступ за магістерським рівнем.

Нагадаємо, громади Київської агломерації, які найбільше постраждали від звірств російської армії, отримають від Києва кошти на відбудову та допомогу мешканцям. Голова Київської агломерації, мер Києва Віталій Кличко підписав договори про надання фінансової допомоги від столиці з головами відповідних громад.