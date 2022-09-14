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Поліція затримала псевдопродавців пального, які лише на Київщині ошукали людей на понад мільйон гривень

Викрили чотирьох зловмисників.

Поліція затримала псевдопродавців пального, які лише на Київщині ошукали людей на понад мільйон гривень
Фото: Поліція Київської області

Правоохоронці викрили і затримали чотирьох псевдопродавців пального, які ошукували людей на чималі суми.

Про це повідомили в поліції Київської області.

Організували схему 37-річний зловмисник разом із трьома спільниками віком від 19 до 39 років.

"Аферисти працювали на відомих торговельних майданчиках, розміщували вигідні оголошення про продаж бензину та дизелю, а отримавши кошти, зникали зі зв’язку. Тільки на території Київської області зловмисники ошукали трьох потерпілих, один із яких замовив пальне на суму 1 млн 220 тисяч гривень, а обіцяного так і не отримав", - повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Ще у травні до правоохоронців звернувся підприємець з Рівненщини. Він заявив, що його ошукали на понад мільйон гривень.

Потерпілий розповів, що знайшов на одному із сайтів оголошення про продаж дизельного палива. Тоді зв’язався з продавцем і перевів на його рахунок кошти. В результаті менеджер компанії спершу неодноразово переносив дату надання товару, а потім взагалі вимкнув телефон. 

Поліцейські провели 10 санкціонованих обшуків на території Дніпропетровської, Одеської, Київської областей і вилучили документацію, мобільні телефони, сім-картки, банківські картки та інші речові докази. Все це доводить причетність затриманих до вчинення шахрайства.

Фото: Поліція Київської області

Фото: Поліція Київської області

Фото: Поліція Київської області

Триває досудове розслідування за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Також зловмисників перевіряють на причетність до вчинення аналогічних злочинів, скоєних на території інших областей України.

Нагадаємо, нещодавно у Запоріжжі поліцейські затримали угруповання шахраїв, які ошукали громадян на 600 000 гривень.

До цього поліція припинила діяльність масштабної злочинної групи шахраїв, від дій якої потерпіли близько десяти військових та волонтерів.

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