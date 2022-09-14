Правоохоронці викрили і затримали чотирьох псевдопродавців пального, які ошукували людей на чималі суми.

Про це повідомили в поліції Київської області.

Організували схему 37-річний зловмисник разом із трьома спільниками віком від 19 до 39 років.

"Аферисти працювали на відомих торговельних майданчиках, розміщували вигідні оголошення про продаж бензину та дизелю, а отримавши кошти, зникали зі зв’язку. Тільки на території Київської області зловмисники ошукали трьох потерпілих, один із яких замовив пальне на суму 1 млн 220 тисяч гривень, а обіцяного так і не отримав", - повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Ще у травні до правоохоронців звернувся підприємець з Рівненщини. Він заявив, що його ошукали на понад мільйон гривень.

Потерпілий розповів, що знайшов на одному із сайтів оголошення про продаж дизельного палива. Тоді зв’язався з продавцем і перевів на його рахунок кошти. В результаті менеджер компанії спершу неодноразово переносив дату надання товару, а потім взагалі вимкнув телефон.

Поліцейські провели 10 санкціонованих обшуків на території Дніпропетровської, Одеської, Київської областей і вилучили документацію, мобільні телефони, сім-картки, банківські картки та інші речові докази. Все це доводить причетність затриманих до вчинення шахрайства.

Фото: Поліція Київської області

Фото: Поліція Київської області

Фото: Поліція Київської області

Триває досудове розслідування за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Також зловмисників перевіряють на причетність до вчинення аналогічних злочинів, скоєних на території інших областей України.

Нагадаємо, нещодавно у Запоріжжі поліцейські затримали угруповання шахраїв, які ошукали громадян на 600 000 гривень.

До цього поліція припинила діяльність масштабної злочинної групи шахраїв, від дій якої потерпіли близько десяти військових та волонтерів.