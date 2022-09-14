На Харківщині звільнили від окупантів уже близько 388 населених пунктів і майже 8500 кв. км. територій, - Маляр

"Дуже важливо їх (цифри - Ред.) сприймати у загальному контексті війни, а не окремо", - підкреслила заступниця міністра оборони.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр оприлюднила уточнені дані про звільнені від російських загарбників території Харківщини.

Про це йдеться в дописі Маляр на Facebook.

"Тож, з 6 вересня на Харківщині звільнено: близько 8500 кв. км., близько 388 населених пунктів близько, 150 тисяч людей", - повідомила заступниця міністра оборони.

Вона додала, що цифри постійно змінюються і "дуже важливо їх сприймати у загальному контексті війни, а не окремо". І наголосила, що звільнені території "ще потребують проведення додаткових заходів безпеки та стабілізації для того, щоб там можна було безпечно проживати".

"Тому, офіційні повідомлення з цифрами звільнених населених пунктів надаються з свідомим запізненням і можуть враховувати чи не враховувати проведені стабілізаційні заходи, а отже - різнитись", - додала Маляр.

Заступниця очільника МО зазначила, що лінія фронту розтягнулася на 2500 км, на 1300 км з них тривають активні бойові дії.

"Ми ведемо оборонну операцію, в рамках якої вдається реалізувати і наступальні дії. Так, ми давно чекали цього успіху, але нам ще воювати і воювати. До повної перемоги нам звільняти ще дуже багато наших людей і наших земель. Нам потрібно ще чимало часу, сил і терпіння", - зазначила Маляр.

Нагадаємо, на брифінгу в Балаклії заступниця міністра оборони повідомила, що з 6 вересня в результаті наступальної операції на Харківщині було звільнено 3800 кв. км, більше 300 населених пунктів, близько 150 000 населення. Це цифри з урахуванням стабілізаційних заходів. А ось реальна кількість звільнених територій на Харківщині майже удвічі більша.