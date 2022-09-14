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У Луганську мобілізовані, яких ЗСУ вибили з Харківщини, влаштували бунт проти відправки на фронт у “ДНР”

“Мобілізовані не хочуть повертатися додому у пакетах”.

У Луганську мобілізовані, яких ЗСУ вибили з Харківщини, влаштували бунт проти відправки на фронт у “ДНР”
Примусова мобілізація на Луганщині. Ілюстративне фото
Фото: соцмережі

У тимчасово окупованому Луганську мобілізовані і їхні родичи влаштували бунт проти відправки чоловіків, яких ЗСУ вибили з Харківської області, воювати на Донецькому напрямку.

Про це СтратКом ЗСУ повідомив у Telegram.

"До Луганська повернулися мобілізовані, вибиті з Харківської області. Замість відпустки їх хотіли перекинути на фронт в так звану "ДНР". Мамкених героїв своїми грудьми прикрили жінки, заявивши, що нікуди вони не підуть", – йдеться в повідомленні.

У СтратКомі зазначили, що "самі мобілізовані теж не хочуть їхати допомагати "братському народу", щоб повернутися наступного разу в пакетах".

 

Нагадаємо, Росія заборонила військовозобов'язаним виїзд із Криму. Із 19 вересня покинути півострів можна лише з дозволу військкомату.

 

 

 

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