“Мобілізовані не хочуть повертатися додому у пакетах”.

У тимчасово окупованому Луганську мобілізовані і їхні родичи влаштували бунт проти відправки чоловіків, яких ЗСУ вибили з Харківської області, воювати на Донецькому напрямку.

Про це СтратКом ЗСУ повідомив у Telegram.

"До Луганська повернулися мобілізовані, вибиті з Харківської області. Замість відпустки їх хотіли перекинути на фронт в так звану "ДНР". Мамкених героїв своїми грудьми прикрили жінки, заявивши, що нікуди вони не підуть", – йдеться в повідомленні.

У СтратКомі зазначили, що "самі мобілізовані теж не хочуть їхати допомагати "братському народу", щоб повернутися наступного разу в пакетах".

Нагадаємо, Росія заборонила військовозобов'язаним виїзд із Криму. Із 19 вересня покинути півострів можна лише з дозволу військкомату.