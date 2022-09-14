Дії педагогів, які свідомо і добровільно погодилися на співпрацю з окупантами, підпадають під статтю про колаборацію, – Горбачов

Офіс освітнього омбудсмена отримав понад 600 звернень від українських вчителів з тимчасово окупованих територій, яких самопроголошена влада змушує працювати у школах.

Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов у ефірі "Українського радіо".

"Я вважаю, що нашим вчителям треба було ще навесні ухвалити рішення на рівні закону, що як тільки територія окупована, наші вчителі мають бути переведені в режим простою, щоб до них не було претензій, що вони не ходять на роботу, щоб їх не змушували ходити на роботу до окупантів", – сказав він.

Дії тих педагогів, які свідомо та добровільно погодилися співпрацювати з окупаційною владою і викладати за їхніми освітніми програмами, підпадають під статтю про колаборацію (ст. 111-1 КК України), зазначив він.

"Ті, хто пішли добровільно на співпрацю, мають отримати однозначну заборону на професію. Цих людей до українських дітей категорично не можна пускати", – вважає Горбачов.

Втім, він не заперечує, що є педагоги, яких змусили працювати.

"Там людям реально погрожують виселенням, арештами та смертю. Звільнення – то не найстрашніше. Це буде дуже складна й болюча історія, бо ще треба дивитися на кожен випадок, коли вчитель працює на окупантів. Якщо він розповідає про закон Ньютона – це одне. А якщо розповідає про один народ і Малоросію, то цій людині нема чого робити в українській освіті", – сказав освітній омбудсмен.

За даними Міносвіти, серед вчителів приблизно 43 000 (близько 10% від загальної кількості) тих, хто виїхали з окупації та областей, де ведуться активні бойові дії, зокрема Херсона, Харкова, Запорізької та Київської областей, мали проблеми із працевлаштуванням в інші школи. Проте уряд наразі спростив процедуру звільнення.

"Кабмін ухвалив дуже правильне рішення стосовно таких вчителів, зокрема щодо того, що вчитель не міг звільнитися. Тобто він працював у школі десь у Луганській області, потім змушений був виїхати, і його не можна було взяти на основну роботу, адже він вже є на основній роботі. Для цього є вже відпрацьована процедура. Треба звернутися в центр зайнятості й написати заяву з текстом «Прошу звільнити мене з попереднього місця роботи», вказавши, де саме, і вже наступного дня людина може бути прийнята на роботу у будь-якому закладі освіти відповідно до її кваліфікації та фаху, де вона перебуває наразі", – пояснив освітній омбудсмен.

Він також нагадав вчителям і батькам дітей про необхідність створення цифрових копій документів, які полегшать їхнє подальше поновлення.

Нагадаємо, "міністра освіти" Маріуполя та чотирьох "директорів" шкіл підозрюють у державній зраді. Також переважна більшість шкіл на тимчасово окупованій території Херсонської області відмовилися працювати за так званими російськими програмами.