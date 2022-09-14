В окупованому Херсоні і деяких районах області зникла електроенергія

Електроенергію вимикають на кілька годин через день.

У тимчасово окупованому Херсоні та деяких районах Херсонської області немає електроенергії.

Про це повідомляє "Суспільне".

"У Херсоні та деяких районах області зникла електроенергія. Жителі міста розповідають, що електроенергію вимикають через день на одну–дві години", – йдеться у повідомленні.

За словами першого заступника голови облради Юрія Соболевського, ситуація з відключенням світла буде тривати постійно.

"Окупанти щось роблять, переключають, граються. І немає зараз якісного обслуговування", – прокоментував він.

Нагадаємо, 11 вересня відбувся один із наймасовіших обстрілів енергетичної інфраструктури. Було обстріляно Зміївську ТЕС та три підстанції високої напруги, знеструмлено 40 підстанцій різної напруги, відключено дві повітряні лінії 750 кВ, п’ять повітряних ліній 330 кВ. Сотні тисяч українців залишалися без світла на Полтавщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині, Донеччині.