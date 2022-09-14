​Прикордонники взяли в полон російського артилериста, який з березня обстрілював Харківщину
​Прикордонники взяли в полон російського артилериста, який з березня обстрілював Харківщину
Кличко і Залужний одружили нащадків двох давніх козацьких родів
Кличко і Залужний одружили нащадків двох давніх козацьких родів
Заручники географії. Як росіяни мстять Харкову за контрнаступ
Заручники географії. Як росіяни мстять Харкову за контрнаступ
Війна в Україні, найімовірніше, триватиме ще якийсь час, – Блінкен
Війна в Україні, найімовірніше, триватиме ще якийсь час, – Блінкен
​Український наступ. Що сталося на Слобожанщині?
​Український наступ. Що сталося на Слобожанщині?
У Харківській області розгрому зазнало елітне формування, призначене для захисту Москви, – МО Великої Британії
У Харківській області розгрому зазнало елітне формування, призначене для захисту Москви, – МО Великої Британії
СБУ затримала колаборантку, яка переховувалась на окупованій Харківщині
СБУ затримала колаборантку, яка переховувалась на окупованій Харківщині
Повітряні сили України за дві години знищили два літаки росіян, а також безпілотник
Повітряні сили України за дві години знищили два літаки росіян, а також безпілотник
ГоловнаСуспільствоВійна

В окупованому Херсоні і деяких районах області зникла електроенергія

Електроенергію вимикають на кілька годин через день.

В окупованому Херсоні і деяких районах області зникла електроенергія
Фото: Херсонська міська рада

У тимчасово окупованому Херсоні та деяких районах Херсонської області немає електроенергії.

Про це повідомляє "Суспільне".

"У Херсоні та деяких районах області зникла електроенергія. Жителі міста розповідають, що електроенергію вимикають через день на одну–дві години", – йдеться у повідомленні.

За словами першого заступника голови облради Юрія Соболевського, ситуація з відключенням світла буде тривати постійно.

"Окупанти щось роблять, переключають, граються. І немає зараз якісного обслуговування", – прокоментував він.

 

Нагадаємо, 11 вересня відбувся один із наймасовіших обстрілів енергетичної інфраструктури. Було обстріляно Зміївську ТЕС та три підстанції високої напруги, знеструмлено 40 підстанцій різної напруги, відключено дві повітряні лінії 750 кВ, п’ять повітряних ліній 330 кВ. Сотні тисяч українців залишалися без світла на Полтавщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині, Донеччині. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також