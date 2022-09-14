Ворог обстрілює Донеччину, цивільних закликають евакуюватися

Минулої доби окупанти ввели вогонь у всіх районах, де проходить лінія фронту.

Минулої доби російські війська вели вогонь у всіх районах Донецької області, де проходить лінія фронту.

Про це повідомив у Telegram голова Донецькоъ ОВА Павло Кириленко.

У Волноваському районі під обстріл потрапила Пречистівка. Одна людина поранена, пошкоджено один будинок.

В Авдіївці знову масований артобстріл під ранок – влучили у стару та центральну частини міста. Інформацію щодо постраждалих та пошкоджень встановлюємо. В Очеретинській громаді снарядами пошкоджено щонайменше три житлові будинки, крамницю, адмінбудівлю та сільгосппідприємство у Новоселівці Першій. У Мирнограді під обстріл потрапила одна зі шкіл – пошкоджено віконні блоки та частково покрівля. Інформації щодо постраждалих немає.

Фото: тг-канал Павло Кириленко/Донецька ОДА

Фото: тг-канал Павло Кириленко/Донецька ОДА

Фото: тг-канал Павло Кириленко/Донецька ОДА

Фото: тг-канал Павло Кириленко/Донецька ОДА

У Краматорському районі росіяни завдали ударів по Краматорську та Миколаївці – пошкодили три будинки та спортивний комплекс, однак без жертв.

У Бахмутському районі зранку відбувся обстріл Торецька – пошкоджено один будинок, без постраждалих.

"Кожна ніч на Донеччині – неспокійна. Цивільні мають покинути область. Це – питання життя і смерті!", - наголосив Кириленко.

Нагадаємо, в Донецькій області вночі ракетою С-300 вдарили по Краматорську, зруйновано приватний будинок. У Мирнограді пошкодили школу, в Миколаївці – спорткомплекс. За добу по області – пʼятеро загиблих, 16 поранених. Регіон залишається без газу і частково без води й електрики. Обов’язкова евакуація населення триває.