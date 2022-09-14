Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 350 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 53 650 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.09 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 53 650 (+350) осіб ліквідовано;

танків – 2180 (+5) од.;

бойових броньованих машин – 4665 (+3) од.;

артилерійських систем – 1290 (+11) од.;

РСЗВ – 311 (+0) од.;

засобів ППО – 167 (+2) од.;

літаків – 246 (+2) од.;

гелікоптерів – 215 (+2) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+4) од.;

крилатих ракет – 233 (+0) од.;

кораблів /катерів – 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3501 (+32) од.;

спеціальної техніки – 120 (+3) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні розпочалася 203-я доба героїчного протистояння російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утримання захоплених територій та зриву активних дій наших військ на окремих напрямках.