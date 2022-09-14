ЗСУ вкотре вдарили по Каховському мосту, він непроїздний

На півдні ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України протягом бойового дня виконано понад 430 вогневих завдань, унаслідок яких ліквідований 121 окупант.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Уражено три райони зосередження ворожих сил та засобів в Міловому і Дудчанах та три пункти управління в Урожайному та Херсоні.

Вкотре відкореговано вогнем спроби ремонтних робіт на Каховському мосту, він непроїздний .

“Понтонна переправа в Дар'ївці уражена, її подальше використання виключено”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 вересня ЗСУ знищили 350 російських окупантів, сім танків, 22 бронемашини та один літак. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 53 300 військових.