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Під час контрнаступу ЗСУ Росія хотіла переговорів, - Стефанішина

Україна готова до переговорів, але у слушний для того момент.

Під час контрнаступу ЗСУ Росія хотіла переговорів, - Стефанішина
Фото: eurointegration.com.ua

Останніми днями, під час успішного контрнаступу ЗСУ у Харківській та Херсонській областях, РФ зверталася до України із запитом про переговори.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю телеканалу France 24 віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

"Справді, були публічні та непублічні спроби від різних груп офіційних російських осіб. Україна ніколи не відступала від переговорів. Але з огляду на тяжкість злочинів, які Росія скоїла на нашій землі і продовжує чинити щомісяця, важелі для переговорів відрізняються від тих, що були у лютому", - сказала Стефанішина.

За її словами, росіяни пропонують переговори, щоб зупинити просування українських військових.,

"Вони хочуть відвернути увагу від того, що стратегічно планувалося за місяці до цього. Ми не будемо брати участь у цьому сценарії…Ми сподіваємося, що разом з нашими партнерами ми зуміємо втілити наш військовий та дипломатичний порядок денний і будемо готові до переговорів, коли буде слушний момент для України", - повідомила віцепрем'єрка.

Вона наголосила, що коли будуть деокуповани українські території, наша країна буде готова до переговорів, які ґрунтуватимуться не на російських ультиматумах. Такі переговори дозволять не лише закінчити війну, а й запобігти наступній війні на нашій землі, коли Росія буде здатна відновити резерви.

Також Стефанішина висловила впевненість, що тимчасово окуповані території Донбасу та анексований Крим повернуться під контроль України.

Віцепрем'єрка закликала європейських лідерів запровадити додаткові санкції проти Росії, оскільки європейська потреба у газі та енергоресурсах також є слабкістю Росії і ці сектори мають бути об'єктами санкцій.

Раніше повідомлялось, що на тлі останніх успіхів українського контрнаступу в Москві знову згадали про "переговори", але лише шляхом виконання її вимог. Україна на такий варіант ніколи не погодиться.

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