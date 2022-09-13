Росіяни втікають із Мелітополя у бік Криму, - Федоров

Російські загарбники втікають із Мелітополя в Крим.
Про це повідомив у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Він зазначив, що колони військової техніки вже зафіксували на пункті пропуску у Чонгарі.
"Це було очікувано - стрімкий український наступ не залишає їм жодних шансів. Щоб вивезти крадене із Запорізької області, військові "другої армії світу" вже зламують гаражі та викрадають автівки цивільних", - розповів Федоров.
Він закликав власників авто убезпечити свій транспорт.
"Адже може так статися, що евакуюватися на ньому будуть "асвабадітєлі", - додав міський голова Мелітополя.
Нагадаємо, нині в районі тимчасово захопленого російськими військовими аеродрому у Мелітополі Запорізької області пролунали три гучні вибухи.
Днями партизани влаштували вибух біля будинку одного з колаборантів, псевдокерівника КП "Водоканал" Юрія Онищука.