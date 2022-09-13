Заручники географії. Як росіяни мстять Харкову за контрнаступ
Заручники географії. Як росіяни мстять Харкову за контрнаступ
​Прикордонники взяли в полон російського артилериста, який з березня обстрілював Харківщину
​Прикордонники взяли в полон російського артилериста, який з березня обстрілював Харківщину
​Український наступ
​Український наступ
Старух показав фото наслідків ракетного удару по Запоріжжю
Старух показав фото наслідків ракетного удару по Запоріжжю
Українські захисники захопили російські комплекси безпілотників та документацію
Українські захисники захопили російські комплекси безпілотників та документацію
Росія призупиняє відправлення нових підрозділів на територію України, - Генштаб
Росія призупиняє відправлення нових підрозділів на територію України, - Генштаб
"Після деокупації Лиману естафету переймаємо ми", – Луганська ОВА повідомила про звільнення кількох населених пунктів
"Після деокупації Лиману естафету переймаємо ми", – Луганська ОВА повідомила про звільнення кількох населених пунктів
Окупанти у Маріуполі влаштували "святкування дня міста"
Окупанти у Маріуполі влаштували "святкування дня міста"
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни втікають із Мелітополя у бік Криму, - Федоров

Колони військової техніки побачили на пункті пропуску у Чонгарі.

Росіяни втікають із Мелітополя у бік Криму, - Федоров

Російські загарбники втікають із Мелітополя в Крим.

Про це повідомив у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Він зазначив, що колони військової техніки вже зафіксували на пункті пропуску у Чонгарі. 

"Це було очікувано - стрімкий український наступ не залишає їм жодних шансів. Щоб вивезти крадене із Запорізької області, військові "другої армії світу" вже зламують гаражі та викрадають автівки цивільних", - розповів Федоров.

Він закликав власників авто убезпечити свій транспорт. 

"Адже може так статися, що евакуюватися на ньому будуть "асвабадітєлі", - додав міський голова Мелітополя.

Нагадаємо, нині в районі тимчасово захопленого російськими військовими аеродрому у Мелітополі Запорізької області пролунали три гучні вибухи.

Днями партизани влаштували вибух біля будинку одного з колаборантів, псевдокерівника КП "Водоканал" Юрія Онищука.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також