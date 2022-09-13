До звільненої від росіян Балаклії прибув гуманітарний конвой

Перший гумконвой з числа поліцейських та волонтерів прибув до звільненої Балаклії у Харківській області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“На кількох локаціях місцевим мешканцям роздали 600 наборів з продуктами харчування – крупами, рибними та м’ясними консервами, олією тощо”, - йдеться у повідмоленні.

Ще 100 пакунків передали співробітникам поліції, які несуть службу на звільнених територіях Ізюмського району.

Фото: Пресслужба поліції Харківської області

Раніше повідомлялось, що співробітники поліції провели обстеження деокупованої території Харківської області. Зокрема, вони обстежили село Уди у Золочівській громаді, в якому не залишилось жодного місцевого жителя.