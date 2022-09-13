Чеський суд оштрафував політика за підтримку російської агресії проти України

Суд у Чехії оштрафував муніципального політика міста Брунталь Даніеля Макая за підтримку нападу Росії на Україну у лютому 2022 року.

Про це повідомляє видання Ceske Noviny.

Даніель Макай написав на своїй сторінці у Facebook, що Росія роззброює "українських фашистів" і що вона має скинути на Україну водневу бомбу.

Макай є членом євроскептичної правої партії "Свобода та пряма демократія". У суді він заявив, що в Україні діють фашисти і що український уряд дозволяє вбивати росіян.

Суд оштрафував політика на 45 тис. крон (1,8 тис. євро). При цьому суд зазначив, що підсудний зберігає свої погляди зараз, на восьмий місяць агресії Росії.

Політик вирішив подати апеляцію, натомість прокурор відмовився від такого права.

Даніель Макай перед судом назвав себе антифашистом та антикомуністом, і підкреслив, що йго заяви були спрямовані “проти фашизму в Україні”.

Мер Брунталя Петр Рис дав свідчення в суді, і сказав, що кілька людей зв'язалися з ним після публякації посту Макая.

"Вони закликали нас дистанціюватися від заяв. Дехто вимагав, щоб ми виключили його з місцевої ради. Але це неможливо", - сказав мер міста.

Нагадаємо, столиця Чехії Прага долучиться до повоєнної відбудови одного з українських міст.