Прага долучиться до повоєнної відбудови одного з українських міст, планує відправити трамваї

Прага долучиться до повоєнної відбудови одного з українських міст.

Про це в інтерв'ю порталу Vinegret.cz заявив міський голова Праги Зденек Гржиб.

"Ми маємо план відправити в Україну трамваї – вони використовувалися в деяких містах ще до війни. Наскільки мені відомо, зараз тривають переговори щодо нових постачання з одним українським містом", - сказав Гржиб.

Він не назвав, із яким містом ведуть переговори.

Мер Праги також додав, що в перші дні війни намагалися відправити гуманітарну допомогу до Києва. Однак це було дуже складно. Та згодом задум вдалося здійснити.

"За сприяння Člověk v tísni ми все ж таки змогли відправити в Україну гуманітарний вантаж. Я не впевнений, що його вдалося доставити прямо до Києва, але сподіваюся, що він допомагав у тих місцях, де це було найпотрібніше", - додав очільник Праги.

Нагадаємо, раніше Чехія підтвердила готовність долучитись до відновлення України. Зокрема, країна готова взяти на себе координацію процесу відбудови Дніпропетровської області.

До річниці окупації Чехословаччини російськими військами в серпні 1968 року в Чехії зібрали 24 мільйони крон на підтримку України.