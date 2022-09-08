Сили оборони вдарили по двох опорних пунктах росіян і шести районах зосередження живої сили окупантів, - Генштаб

Авіація Сил оборони України завдала цієї доби понад 12 ударів по позиціях окупантів.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Генштабу Збройних Сил України.

Було уражено два взводні опорні пункти росіян, шість районів зосередження живої сили та військової техніки, два зенітні ракетні комплекси ворога. Також підрозділи ППО знищили два БпЛА загарбників.

Також українські захисники успішно відбили атаки рашистів у районах населених пунктів Костянтинівка, Довгеньке, Дібрівне, Григорівка, Соледар, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Кам’янка.

Тим часом Росія за цю добу завдала чотири ракетні удари по Костянтинівці, Циркунах, Березнегуватому та Харкову. Є жертви серед цивільного населення;

Загарбники здійснили 15 авіаударів по військових та цивільних об’єктах в районах Темирівки, Красногорівки, Володимирівки та Новомихайлівки. А ще - понад десяток обстрілів з реактивних систем залпового вогню "Град" та "Ураган" по населених пунктах Серебрянка, Платонівка і Таврійське.

Як зазначили в Генштабі, станом на 18.00 8 вересня ситуація на напрямках фронту така:

на Волинському та Поліському - залишається без змін. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання в прикордонних з Україною районах. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів з території республіки;

та - залишається без змін. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання в прикордонних з Україною районах. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів з території республіки; на Сіверському рашисти завдали вогневе ураження в районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та Миропільське, Великий Прикіл і Проходи Сумської області;

рашисти завдали вогневе ураження в районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та Миропільське, Великий Прикіл і Проходи Сумської області; на Харківському окупанти зі ствольної та реактивної артилерії обстріляли Уди, Світличне, Нове, Мале Веселе, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Перемогу, Старий Салтів, Байрак та Костянтинівку;

окупанти зі ствольної та реактивної артилерії обстріляли Уди, Світличне, Нове, Мале Веселе, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Перемогу, Старий Салтів, Байрак та Костянтинівку; на Слов’янському під ворожі обстріли потрапили Слов’янськ, Вірнопілля, Долина, Краснопілля та Нова Дмитрівка;

під ворожі обстріли потрапили Слов’янськ, Вірнопілля, Долина, Краснопілля та Нова Дмитрівка; на Краматорському росіяни завдали ударів у районах населених пунктів Пришиб, Переїзне, Спірне та Роздолівка;

росіяни завдали ударів у районах населених пунктів Пришиб, Переїзне, Спірне та Роздолівка; на Бахмутському зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Нью-Йорк і Веселе;

зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Нью-Йорк і Веселе; на Авдіївському вороги здійснили вогневе ураження в районах Авдіївки, Первомайського, Водяного та Опитного;

вороги здійснили вогневе ураження в районах Авдіївки, Первомайського, Водяного та Опитного; на Новопавлівському рашисти обстріляли населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Велика Новосілка, Вугледар, Новомайорське та Єгорівка;

рашисти обстріляли населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Велика Новосілка, Вугледар, Новомайорське та Єгорівка; на Запорізькому окупанти завдали ударів біля Новоандріївки, Новополя і Времівки;

окупанти завдали ударів біля Новоандріївки, Новополя і Времівки; на Південнобузькому зафіксовано ворожі обстріли в районах населених пунктів Біла Криниця, Первомайське, Любимівка, Тернові Поди, Зелений Гай, Петрівка, Степова Долина, Правдине, Таврійське, Миролюбівка та Іванівка.

Нагадаємо, нині Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу.

Також Генштаб повідомив, що Тероборона і Нацгвардія звільнили село Озерне на Донеччині, а в Харківській області Сили оборони деокупували понад 20 населених пунктів.