У разі відмови правоохоронець погрожував підпалити приміщення або ж знищити майно.

Підозру оголосили керівнику слідчого підрозділу одного з районних управлінь поліції Києва. Він вимагав від керівника медичної клініки щомісячну плату за "невтручання" в роботу фірми.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

У липні правоохоронець звернувся до керівника приватного підприємства, яке надає медичні послуги, і почав вимагати, аби той щомісяця платив по $1500 за "невтручання" в діяльність клініки.

У разі відмови зловмисник погрожував підпалити приміщення або ж іншим чином знищити майно.

Під час досудового розслідування виявили інші факти отримання "данини" керівником слідчого підрозділу.

За інформацією прессекретаря столичної прокуратури Надії Максимець, цього тижня прокурори Києва спільно з ДБР та ДВБ провели багатоетапну операцію і затримали зловмисника, коли він отримував кошти.

Фото: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Максимець нагадала, що згаданий поліціянт і раніше потрапляв у медіапростір.

"Зокрема, у березні цього року ужгородські пабліки поширили відеозапис, на якому керівництво місцевої поліції вітало нашого фігуранта з 8 березня. Так правоохоронці відреагували на те, що цей керівник залишив своїх підлеглих у місті Києві та переховувався від бойових дій у Закарпатській області", - додала прессекретар прокуратури Києва.

Нагадаємо, раніше на Донеччині працівники ДБР затримали начальника одного з військкоматів Краматорська та його посередника – правоохоронця, які вимагали хабар у призовника за зняття його з військового обліку.

Вищий антикорупційний суд оголосив вирок судді з Харкова за те, що той вимагав хабар в одній справі, а узяв - в іншій.