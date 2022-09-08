У Києві з'явилася вулиця Романа Ратушного

Київрада підтримала перейменування вулиці Волгоградської у Солом'янському районі Києва на вулицю імені Романа Ратушного – молодого киянина, громадського активіста, захисника України, який загинув на Сході у червні цього року.

Про це написав у Telegram столичний мер Віталій Кличко.

“Роман пішов захищати Україну від початку широкомасштабного вторгнення російських варварів. І те, що з нами більше немає цього талановитого, принципового і відважного воїна – велика втрата для Києва і всієї країни. Бо саме такі, як Роман Ратушний – майбутнє сильної і демократичної України. Тож сьогоднішнім рішенням ми увіковічнили ім‘я Романа та його справу захисту зелених зон Києва”, – йдеться у дописі.

Столичний голова додав, що окрім Волгоградської, сьогодні перейменували ще близько 40 вулиць, провулків та площ столиці, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

Минулого засідання, наприкінці серпня, Київрада перейменувала 95 київських вулиць, площ та провулків.

Нагадаємо, вулицю Московську в Києві не перейменували на Князів Острозьких – через депутатку "ЄС" сьогодні відклали голосування. Назва “Князів Острозьких” перемогла у голосуванні абсолютною більшістю голосів киян.