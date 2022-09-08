Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" завдяки пожертвам благодійників організації придбав 11 броньованих машин, щоб передати їх 36-й окремій бригаді морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського, яка відновилася після оборони Маріуполя.

Про це повідомила команда Фонду.

Загальна сума угоди склала 2 мільйони 321 тисяча євро. Йдеться про закупівлю за кордоном бронеавтомобілів LC79 APC-SH Fighter2. Ці автівки виготовлені у США на базі позашляховика Toyota Land Cruider 79. Вони відповідають вимогам Європейського комітету стандартизації (CEN) та мають рівень захисту BR6.

"Запит від військ на техніку, у тому числі і броньовану, як от спеціальні броньовані автомобілі, зʼявився буквально одразу після початку повномасштабного вторгнення - у березні 2022 року. Запит є доволі масовим, оскільки Збройні Сили в рази виросли: Територіальна оборона, єгерські, мотопіхотні бригади, Корпус резерву. У березні ми двічі спробували закупити партію броньовиків через одного з українських спецекспортерів. На жаль, невдало. Третю угоду ми вирішили реалізувати самостійно, отримавши відповідні дозволи. І, як бачимо, нарешті, ротний комплект, а це 11 машин, успішно завезений в Україну й одразу вирушає на фронт", - розповідає директор Фонду Тарас Чмут.

Автівки витримують влучання куль калібрів 5,56х45мм, 5,45х39 мм, 7,62х39 та 7,62х51 мм на відстані не менше 10 метрів та вибух двох ручних протипіхотних гранат DM51.

"Ці бронеавтомобілі стали фактично першим товаром військового призначення, який вдалося оформити для «Повернись живим» у Державній службі експортного контролю. І саме з цих бронемашин почалася історія, яка стимулювала мене з підтримкою багатьох людей все-таки протиснути зміни у Податковий та Митний кодекси. Фактично на цих машинах я, як і Фонд, навчилися зовсім невідомій до цього справі. Для мене це була найскладніша угода і саме ці бронеавтомобілі варто запам’ятати всій організації, бо вони дали старт роботі в цьому напрямку", - прокоментувала волонтерка "Повернись живим", перша заступниця виконавчого директора "Українського ветеранського фонду", юристка Руслана Величко.

Фото: "Повернись живим"

Окрім цього, Fighter2 має турель для розміщення озброєння, зокрема, кулеметів різних калібрів та автоматичних гранатометів, на кшталт американського Mk.19, а також може перевозити 6 людей у десантному відсіку. Панцерник обладнаний посиленою підвіскою та 4,5 літровим восьмицилідровим турбованим дизельним двигуном потужністю 195 кінських сил, що забезпечує максимальну швидкість у 100 км/год. Бронеавтомобіль має два захищених паливних баки по 90 л та запас ходу у 800 км.

Всі 11 одиниць Fighter2 будуть передані 36-й окремій бригаді морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського, яка брала участь в обороні Маріуполя та заводу "Азовсталь".

"Команда Фонду передає ці бронеавтомобілі 36-й бригаді морської піхоти, яка, на жаль, втратила всю свою техніку та значну частину людей у боях за Маріуполь. Тож ми вирішили долучитися до відновлення боєздатності цього легендарного зʼєднання української армії. І, окрім техніки, яку морпіхам передала держава, додатково посилити 36-ту бригаду легкими бронеавтомобілями", - говорить директор військового департаменту Фонду Андрій Римарук.

За його словами, броньовики стануть морським піхотинцям в нагоді, особливо враховуючи, що бригада знову бере активну участь у бойових діях.

"Фонд передає армії дуже багато нових пікапів - це транспорт для мобільності військ. Наступний рівень — це спеціальні броньовані машини. Запит на подібну техніку з військ величезний. На жаль, ціна теж немаленька, тому ми обмежені в ресурсах, але команда «Повернись живим» буде продовжувати шукати можливості закуповувати не тільки нові пікапи, а й машини подібного класу, і можливо більш потужні зразки - MRAP, бронетранспортери: колісні чи гусеничні з значно більшим потенціалом на полі бою", - заявляє Тарас Чмут.

Фото: "Повернись живим"

Нагадаємо, фонд "Повернись живим" отримав понад 1,35 мільярда гривень від українців на безпілотну авіацію для українських воїнів.