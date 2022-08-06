Понад 1,35 мільярда гривень отримав "Повернись живим" від українців на безпілотну авіацію для українських воїнів

Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" отримав від українців понад 1,35 мільярда (загальна кількість транзакцій - 800 000) для придбання безпілотної авіації для українських захисників.

Про це йдеться в повідомленні фонду на Facebook.

"Завдяки вам команда "Повернись живим" змогла реалізувати закупівлю всього спектру безпілотних апаратів: від найменших квадрокоптерів, що проводять розвідку на невеликих відстанях та іноді скидають окупантам на голови "гостинці", до ударного безпілотного авіаційного комплексу Bayraktar TB2 у складі, зокрема, 3-х бортів, озброєних кількома десятками керованих боєприпасів. Загальна вартість всіх реалізованих командою проєктів по БПЛА – 1 мільярд 357 мільйонів 756 тисяч 158,33 гривні", - розповіли волонтери.

За даними "Повернись живим", починаючи від 24 лютого, фонд закупив для української армії 3079 квадрокоптерів різних виробників та модифікацій як для денної, так і для нічної роботи. Абсолютну більшість придбаної техніки передали бійцям по всій лінії фронту.

Фото: Sasha Nichipor

У фонді додали, що законтрактували і вже потроху передають військовим перші з 137 придбаних розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів різних виробників.

"Зокрема 100 латвійських військових БпАК Atlas по 3 трикоптери у кожному, 25 вже всім знайомих комплексів "Лелека-100", 10 комплексів PD-2, по 1 БпАК Raybird та "Фурія", - йдеться в повідомленні.

"Ви неймовірні, і ми дякуємо кожній людині, яка підтримувала військо разом з нами. Саме тому ми непереможні, бо ми — разом! Головне не спинятися й долучатися усіма можливими способами до наближення перемоги України", - зазначили в "Повернись живим".

Нагадаємо, фонд "Повернись живим" першим в Україні придбав Bayraktar TB2. Згодом директор Тарас Чмут підписав із виробником безпілотних авіаційних комплексів меморандум про подальше партнерство.

Днями фонд передав захисникам 150 тактичних аптечок і 410 додаткових сертифікованих турнікетів.