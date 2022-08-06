Бійці 128 бригади вибили росіян із позицій і взяли трофеї, серед них - бойовий прапор ворожої дивізії

Бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади вибили з позицій росіян на південно-східному напрямку і взяли як трофей їхній бойовий прапор.

Про це повідомили на Facebook-сторінці бригади.

Під час зіткнення з 150 мотострілковою дивізією російської армії українські захисники вибили рашистів із зайнятих позицій. Окупанти в паніці втекли. Після себе залишили амуніцію, боєприпаси, продукти, а також точну копію прапора перемоги, встановленого червоноармійцями 1 травня 1945 року в Берліні над рейхстагом.

"На прапорі нанесена абревіатура: "150 стр. ордена Кутузова II ст. идрицк. див. 79 С. К. 3 У. А. 1 Б. Ф.". Яка розшифровується так: 150 стрелковая ордена Кутузова II степени Идрицкая дивизия 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта). Цей прапор часто використовує правонаступниця червоноармійської радянської дивізії – створена в 2016 році 150 мотострілкова Ідрицько-Берлінська ордена Кутузова дивізія, яка належить до Південного військового округу росармії й дислокується в Ростовській області. Влітку 2018 року дивізії присвоєно почесне найменування Ідрицько-Берлінської", - розповіли в Закарпатській бригаді.

Українські захисники підкреслили - почесні найменування "не допомогли ідрицько-берлінській дивізії, її вояки так тікали від штурмовиків 128 бригади, що кинули навіть свій прапор".

Нагадаємо, вчора українські морпіхи знищили іще два десятки росіян - бійці вичекали момент, коли загарбники зберуться в залишках будівлі і вдарили по окупантах.

Загалом за добу ЗСУ знищили 250 окупантів та 10 танків, а усього загарбники втратили в Україні вже 41 900 своїх військових.